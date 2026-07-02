На Київщині затримали 70-річного пенсіонера, який хотів усунути ексдружину за $10 тисяч

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори повідомили про підозру 70-річному чоловіку, який, за даними слідства, організував замах на вбивство колишньої дружини

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

Підозрюваний прожив із жінкою 33 роки та мав із нею двох спільних синів. Після розлучення між ними виник конфлікт через майно та особисті неприязні стосунки.

За даними слідства, чоловік вирішив замовити вбивство колишньої дружини за 10 000 доларів США.

Він передав "виконавцю” 5 000 доларів завдатку, фотографії потерпілої, адресу її проживання та власноруч намальовану схему домоволодіння.

Також підозрюваний просив підробити заповіт жінки, щоб після її смерті заволодіти майном, яке суд залишив за нею після розлучення. За це він обіцяв ще 3 000 доларів США.

Правоохоронці попередили вбивство. Злочин було імітовано за допомогою професійного гриму, а підозрюваному надіслали інсценовані фото.

Повіривши, що замовлення виконано, чоловік передав другу частину винагороди - ще 5 000 доларів США. Після цього його затримали.

Жінка не постраждала.

Підозрюваному інкриміновано організацію закінченого замаху на умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів та на замовлення. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що у Харківській області чоловік отримав підозру. Виявилось, що він погрожував убивством жінці.