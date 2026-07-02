ДТП на трасі на Львівщині: постраждали шестеро людей
ДТП сталася 1 липня близько опівдня на трасі Київ–Чоп у межах селища Нижнє Синьовидне Стрийського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобілі Honda HR-V, за кермом якого перебувала 22-річна жителька Тернопільської області, та Volkswagen Golf, яким керував 24-річний мешканець сусіднього селища.
Внаслідок удару до лікарні госпіталізували шістьох людей: чотирьох пасажирок Volkswagen (мешканок Стрийського району віком 14, 26, 38 та 55 років), а також водійку Honda та її 56-річного пасажира, жителя Трускавця.
Поліція встановлює всі обставини аварії.
Нагадаємо, 30 червня на Львівщині водій випав із салону, коли легковик перекинувся у кювет. Від отриманих травм чоловік помер на місці.
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