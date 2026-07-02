В Полтавской области ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся: погиб человек

Фото: Национальная полиция

Авария произошла 2 июля около 06:30 между селами Чевельча и Сазоновка Оржицкой территориальной громады Лубенского района. К сожалению, водитель погиб

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, 64-летний водитель ВАЗ выехал из проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП мужчина, к сожалению, погиб от полученных травм.

"По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.

Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.