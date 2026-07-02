В Полтавской области ВАЗ вылетел с дороги и перевернулся: погиб человек
Авария произошла 2 июля около 06:30 между селами Чевельча и Сазоновка Оржицкой территориальной громады Лубенского района. К сожалению, водитель погиб
Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.
Предварительно, 64-летний водитель ВАЗ выехал из проезжей части и опрокинулся. В результате ДТП мужчина, к сожалению, погиб от полученных травм.
"По данному факту следственным подразделением полиции области под процессуальным руководством Полтавской областной прокуратуры начато уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины", – сообщили в полиции.
Напомним, ранее в Кировоградской области столкнулись две легковушки. От силы удара автомобиля превратились в металлолом. В результате ДТП пострадали шесть человек.
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