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02 липня 2026, 12:47

На Миколаївщині в ДТП загинули поліцейський та чоловік, якого везли до суду

02 липня 2026, 12:47
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Ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Вознесенському районі Миколаївської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Загинули поліцейський та чоловік, якого правоохоронці конвоювали до суду. Ще двоє поліцейських дістали травми

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Аварія сталася 2 липня близько 05:00 ранку в селі Ольгопіль. За попередніми даними, службовий автомобіль Renault Duster зіткнувся з вантажівкою, яка стояла без руху в межах проїзної частини.

Унаслідок зіткнення загинув 44-річний поліцейський із Херсонської області. Його колеги віком 48 та 20 років отримали травми різного ступеня тяжкості.

Також на місці події від отриманих травм помер 49-річний чоловік, який перебував у статусі СЗЧ. Правоохоронці доставляли його до суду відповідно до судового рішення.

Обставини аварії розслідуватимуть працівники Державного бюро розслідувань. Також призначено службове розслідування.

Нагадаємо, на Рівненщині зіткнулися вантажівка та авто поліції. Внаслідок ДТП травми дістали двоє поліцейських та 45-річний чоловік. Постраждалих госпіталізували до лікарні.

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