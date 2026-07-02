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02 липня 2026, 18:18

Кривавий удар по Куп’янщині: ворог скинув авіабомбу на Шевченкове, є загиблий та поранені

02 липня 2026, 18:18
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Фото: поліція Харківської області
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2 липня військовослужбовці РФ здійснили обстріл цивільної інфраструктури

Про це повідомила поліція Харківської області, передає RegioNews.

Керована авіація влучила в селищі Шевченкове Куп’янського району. Загинув 76-річний місцевий житель.

Поранено двох чоловіків 52 та 70 років. Гострої стресової реакції зазнали 41-річний чоловік та жінки 47 й 52 років. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Зруйновані й пошкоджені домоволодіння, складські приміщення, будинок культури.

На місці працюють поліцейські та інші профільні служби. Правоохоронці документують наслідки воєнного злочину військ РФ.

За фактом збройної агресії слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що 2 липня близько 11:00 російські війська завдали авіаудару керованими авіабомбами по Богинівській громаді Синельниківського району. Від чергового воєнного злочину РФ постраждала ціла родина.

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