На Київщині іномарка збила дитину, яка вибігла на дорогу

Фото: Національна поліція

Аварія сталась у Білій Церкві. Іномарка збила хлопчика, який перебігав дорогу

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Як з'ясували правоохоронці, 23-річний водій Mercedes збив 9-річного хлопчика. Дитина вибігла на проїжджу частину за припаркованим мікроавтобусом. Внаслідок ДТП хлопчик отримав травми, його госпіталізували медики.

"Поліція Київщини наголошує учасникам дорожнього руху: будьте уважними, щоб попередити травмування на дорозі", - кажуть правоохоронці.

Нагадаємо, 21-річному водію BMW, який влаштував масштабну аварію у Подільському районі Києва, повідомили про підозру. У нього немає водійського посвідчення, надавати будь-які свідчення він відмовився. Внаслідок ДТП загинула 51-річна водійка одного з авто, постраждала пасажирка BMW.