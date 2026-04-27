07:19  27 квітня
У метро Харкова нетверезий чоловік влаштував стрілянину
19:55  26 квітня
11 окупантів одним дроном: прикордонники показали потужне відео з фронту
17:25  26 квітня
Негода в Україні вбила двох людей, серед постраждалих дитина (ФОТО)
UA | RU
UA | RU
27 квітня 2026, 07:25

Масований удар дронами по Одесі: пошкоджені багатоповерхівки та готель, є постраждалі

27 квітня 2026, 07:25
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Читайте также
на русском языке

У ніч на 27 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей. Більшість постраждалих отримали поранення у Приморському районі, включаючи дітей.

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали будинки, будівля готелю та об’єкти в центрі міста. Окрім будинків, також пошкоджень зазнали складські приміщення та автомобілі.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у багатоповерхівки, приватну забудову та авто.

Через падіння уламків та влучання в місті виникли локальні пожежі, які ліквідовували рятувальники.

На місцях працюють усі профільні служби. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса війна обстріли безпілотники постраждалі наслідки пошкодження
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
Микола Княжицький
Юрій Чевордов
Віктор Шлінчак
Всі блоги »