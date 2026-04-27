У ніч на 27 квітня російські війська масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на голову Одеської ОВА Олега Кіпера та начальника Одеської МВА Сергія Лисака.

За медичною допомогою звернулися 10 людей, серед яких двоє дітей. Більшість постраждалих отримали поранення у Приморському районі, включаючи дітей.

У Приморському районі зафіксовано найбільше пошкоджень: постраждали будинки, будівля готелю та об’єкти в центрі міста. Окрім будинків, також пошкоджень зазнали складські приміщення та автомобілі.

Також під ударом опинилися Хаджибейський та Київський райони. Там ворог поцілив у багатоповерхівки, приватну забудову та авто.

Через падіння уламків та влучання в місті виникли локальні пожежі, які ліквідовували рятувальники.

На місцях працюють усі профільні служби. Дані щодо наслідків атаки уточнюються.

Нагадаємо, минулої доби російські війська здійснили 629 ударів по 45 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожої атаки по Запорізькому району загинув 59-річний чоловік.