Взрывы в Полтаве: российские дроны атаковали область

Утром 27 апреля российские войска атаковали Полтавщину двумя беспилотниками. В областном центре было слышно по меньшей мере два взрыва

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

По данным мониторинговых каналов, оба дрона зашли на территорию области со стороны Сумщины и направлялись в направлении Полтавского района.

Один из дронов фиксировали в районе аэродрома, также его движение отслеживали в направлении Шевченковского района. Сообщается, что БПЛА пролетали вблизи Россошенцев, Щербанов и Млинов.

По словам местных жителей, взрывы в Полтаве прогремели примерно в 06:12 и 06:28.

В 7:34 начальник Полтавской ОВА Виталий Дякивныч сообщил о падении вражеского беспилотника в Полтавском районе. Предварительно, обращений по пожару или пострадавших не поступало. Информация уточняется.

Напомним, в ночь на 27 апреля российские войска массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками. Под ударом оказались жилые кварталы и гражданская инфраструктура в разных районах города. Пострадали 10 человек, среди которых двое детей.