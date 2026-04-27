27 квітня 2026, 07:39

Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура

Фото: ОВА
У ніч на 27 квітня російські загарбники атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ворожим ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоквартирному будинку.

Також ворог поцілив по Лозуватській громаді Криворізького району. Там зафіксовано пошкодження інфраструктури.

На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Триває ліквідація наслідків атак.

Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. За медичною допомогою звернулися 10 людей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпропетровська область війна обстріли наслідки пошкодження
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
