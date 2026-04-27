Росіяни вдарили по двох районах Дніпропетровщини: пошкоджена інфраструктура
У ніч на 27 квітня російські загарбники атакували безпілотниками два райони Дніпропетровської області
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.
На Нікопольщині під ворожим ударом опинилися Нікополь, а також Марганецька та Червоногригорівська громади. Внаслідок атаки сталася пожежа у багатоквартирному будинку.
Також ворог поцілив по Лозуватській громаді Криворізького району. Там зафіксовано пошкодження інфраструктури.
На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих. Триває ліквідація наслідків атак.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня російські військові масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом опинилися житлові квартали та цивільна інфраструктура в різних районах міста. За медичною допомогою звернулися 10 людей.