У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів

Фото: Національна поліція

Правоохоронці Полтавщини спільно з СБУ встановили особу, причетну до підпалів автомобілів в обласному центрі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Затримана – 20-річна місцева мешканка. Її підозрюють у підпалах щонайменше двох легкових автомобілів, вчинених 23 та 25 лютого.

Дівчину затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі перевіряють ймовірну причетність підозрюваної до співпраці з ворогом.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі Києва палили дорогі електрокари на замовлення ФСБ. Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.