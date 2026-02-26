11:26  26 лютого
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
11:18  26 лютого
У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів
08:17  26 лютого
Порушив ПДР і втік: у Чернігові водію оголосили підозру
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 11:18

У Полтаві 20-річну дівчину підозрюють у підпалах легкових автомобілів

26 лютого 2026, 11:18
Читайте также на русском языке
Фото: Національна поліція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Полтавщини спільно з СБУ встановили особу, причетну до підпалів автомобілів в обласному центрі

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Затримана – 20-річна місцева мешканка. Її підозрюють у підпалах щонайменше двох легкових автомобілів, вчинених 23 та 25 лютого.

Дівчину затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Наразі слідчі перевіряють ймовірну причетність підозрюваної до співпраці з ворогом.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 194 ККУ – умисне знищення майна шляхом підпалу. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі Києва палили дорогі електрокари на замовлення ФСБ. Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал підозра Полтава поліція автомобілі співпраця з ворогом
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Сигарети серед руди: на Закарпатті у вантажному потязі знайшли контрабанду
26 лютого 2026, 12:15
СБУ затримала коригувальника РФ: допомагав росіянам "пробитися" до Куп’янська
26 лютого 2026, 11:58
Масована ракетно-дронова атака: у п'яти областях запровадили відключення світла
26 лютого 2026, 11:53
На Київщині сталася пожежа в дитячому садку
26 лютого 2026, 11:45
На Тернопільщині жінка виколола око трирічному синові заради соцвиплат
26 лютого 2026, 11:26
Вибух газу у центрі Львова: постраждали дві людини
26 лютого 2026, 11:12
Росіяни вранці вдарили по Запоріжжю: пошкоджений заклад освіти
26 лютого 2026, 10:56
Росія випустила по Україні 39 ракет і 420 дронів: скільки збила ППО
26 лютого 2026, 10:45
Чернігівщина під ударами дронів: загорілися будинки, є поранені
26 лютого 2026, 10:38
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Остап Дроздов
Всі блоги »