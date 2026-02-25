У Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця за підпал трьох Tesla

Фото: поліція

Поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі палили дорогі електрокари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Протягом кількох ночей у районі згоріли три автівки Tesla. Поліцейські встановили причетних до підпалу – 16-річну дівчину та 19-річного хлопця.

Правоохоронці з'ясували, що з ними через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб. Він запропонував за гроші підпалювати машини преміум класу. Замовник надав детальні інструкції: як обирати авто, чим підпалювати та як знімати все на відео для звіту. Надалі підлітки підшукали три автомобілі Tesla та у нічний час підпалили їх.

Фігурантів розшукали на одній з вулиць столиці. Під час обшуків у них вдома знайшли докази причетності до підпалів.

Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.

Затриманим оголосили підозру ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна шляхом підпалу). Їм загрожує до 10 років тюрми.

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.

