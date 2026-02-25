13:48  25 лютого
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
09:24  25 лютого
Втеча до Молдови за $14 тисяч: у Харкові судитимуть експравоохоронця-переправника
08:55  25 лютого
У Черкасах на будівництві загинув чоловік: на нього впала стріла крана
UA | RU
UA | RU
25 лютого 2026, 11:21

Отримали $20: у Києві 16-річна дівчина та 19-річний хлопець спалили три Tesla на замовлення росіян

25 лютого 2026, 11:21
Читайте также на русском языке
Фото: поліція
Читайте также
на русском языке

Поліція затримала 16-річну дівчину та 19-річного хлопця, які у Святошинському районі палили дорогі електрокари

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Протягом кількох ночей у районі згоріли три автівки Tesla. Поліцейські встановили причетних до підпалу – 16-річну дівчину та 19-річного хлопця.

Правоохоронці з'ясували, що з ними через месенджер зв’язався представник ворожих спецслужб. Він запропонував за гроші підпалювати машини преміум класу. Замовник надав детальні інструкції: як обирати авто, чим підпалювати та як знімати все на відео для звіту. Надалі підлітки підшукали три автомобілі Tesla та у нічний час підпалили їх.

У Києві 16-річна дівчина та 19-річний хлопець спалили три Tesla на замовлення росіян

Фігурантів розшукали на одній з вулиць столиці. Під час обшуків у них вдома знайшли докази причетності до підпалів.

Встановлено, що з обіцяних 2000 доларів за підпали авто, російські спецслужби перерахували виконавцям лише 20 доларів.

Затриманим оголосили підозру ч. 2 ст. 194 КК України (умисне знищення майна шляхом підпалу). Їм загрожує до 10 років тюрми.

У Києві затримали 16-річну дівчину та 19-річного хлопця за підпал трьох Tesla

Наразі правоохоронці встановлюють інших можливих учасників злочину.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 35-річного чоловіка, який із грудня 2025 року по початок січня 2026-го на замовлення підпалив сім автомобілів у Солом'янському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна підпал Київ Tesla підлітки затримання події автомобілі
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
13 лютого 2026
Повістка для мера. Як мобілізація стає засобом політичної розправи
Третє місто Кропивниччини залишилося без мера, якого спочатку через суд поновили на посаді, а потім мобілізували до армії, як він сам говорить, у якості помсти
Отримала підозру 18-річна харків'янка, яка "заманила" поліцію на місце теракту у Львові
25 лютого 2026, 13:55
На Полтавщині шкільний автобус з'їхав у кювет: троє дітей травмовані
25 лютого 2026, 13:48
На Київщині чоловік переховував вибухівку для росіян
25 лютого 2026, 13:40
Деталі зникнення українця Ігоря Комарова на Балі: що розповіла поліція
25 лютого 2026, 13:36
На Черкащині пʼяна водійка збила пішохода й намагалася втекти, але застрягла в снігу
25 лютого 2026, 13:18
Умєров у Женеві зустрінеться зі спецпосланцями США: що обговорюватимуть
25 лютого 2026, 12:40
На Хмельниччині молодик привласнив пів мільйона з картки матері зниклого безвісти військового
25 лютого 2026, 12:20
П'яне водіння і фальсифікація довідки: рівненського суддю звільнили після скандалу
25 лютого 2026, 11:58
На Миколаївщині автівка влетіла у вантажівку: троє загиблих та один травмований
25 лютого 2026, 11:56
В Україну надійшло 127 тисяч доз вакцини проти туберкульозу
25 лютого 2026, 11:46
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Всі публікації »
Віталій Портніков
Ігор Луценко
Остап Дроздов
Всі блоги »