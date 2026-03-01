На Полтавщині іномарка збила дитину
Аварія сталась близько 19-ї години 27 лютого на вулиці Троїцькій у місті Кременчуці. Правоохоронці розпочали розслідування
Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.
Попередньо, 59-річний водій Toyota Prius наїхав на 13-річну пішохідку. Неповнолітня перетинала проїзну частину по нерегульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дитину госпіталізували.
Правоохоронці встановлюватимуть всі обставини інциденту.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинули дві людини, п'ятеро дістали травми.
01 березня 2026, 09:45
