На Полтавщині сталась пожежа через опалення: серед постраждалих діти

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, внаслідок пожежі в селі на Полтавщині постраждали шестеро неповнолітніх. Підлітки розтоплювали піч у нежитловому будинку. Іскра потрапила на ємність із бензином. Внаслідок цього стався спалах газоповітряної суміші. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Рятувальники закликають батьків:

контролювати дозвілля підлітків;

не допускати доступу дітей до легкозаймистих рідин;

роз’яснювати наслідки порушення правил пожежної безпеки;

навчити алгоритму дій у разі пожежі та номера виклику "101"

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.