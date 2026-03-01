14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
12:25  01 березня
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
13:35  28 лютого
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
UA | RU
UA | RU
01 березня 2026, 10:15

На Полтавщині сталась пожежа через опалення: серед постраждалих діти

01 березня 2026, 10:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Інцидент стався в селі Шевченко Вознесенського району. Внаслідок пожежі постраждали шестеро дітей

Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.

Як розповіли рятувальники, внаслідок пожежі в селі на Полтавщині постраждали шестеро неповнолітніх. Підлітки розтоплювали піч у нежитловому будинку. Іскра потрапила на ємність із бензином. Внаслідок цього стався спалах газоповітряної суміші. Усіх постраждалих госпіталізовано.

Рятувальники закликають батьків:

  • контролювати дозвілля підлітків;
  • не допускати доступу дітей до легкозаймистих рідин;
  • роз’яснювати наслідки порушення правил пожежної безпеки;
  • навчити алгоритму дій у разі пожежі та номера виклику "101"

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
пожежа діти ДСНС Миколаївська область
У Чернігові двох військових засудили за вибух гранати на ярмарку, де постраждали діти
27 лютого 2026, 12:46
У Сумах росіяни завдали повторного удару по готелю під час ліквідації пожежі
27 лютого 2026, 08:44
На Київщині через чадний газ померли жінка та її донька-підліток
26 лютого 2026, 14:00
Всі новини »
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
01 березня 2026, 14:35
На Миколаївщині скажений пес напав на людей
01 березня 2026, 13:55
Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загибла
01 березня 2026, 13:20
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
01 березня 2026, 12:25
У Харкові за ґрати відправили підлітка, який вербував однолітків для росіян
01 березня 2026, 12:15
Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі
01 березня 2026, 11:45
На Полтавщині іномарка збила дитину
01 березня 2026, 10:50
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
01 березня 2026, 10:35
На Прикарпатті в ДТП загинула дитина
01 березня 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »