На Полтавщині сталась пожежа через опалення: серед постраждалих діти
Інцидент стався в селі Шевченко Вознесенського району. Внаслідок пожежі постраждали шестеро дітей
Про це повідомляє ДСНС, передає RegioNews.
Як розповіли рятувальники, внаслідок пожежі в селі на Полтавщині постраждали шестеро неповнолітніх. Підлітки розтоплювали піч у нежитловому будинку. Іскра потрапила на ємність із бензином. Внаслідок цього стався спалах газоповітряної суміші. Усіх постраждалих госпіталізовано.
Рятувальники закликають батьків:
- контролювати дозвілля підлітків;
- не допускати доступу дітей до легкозаймистих рідин;
- роз’яснювати наслідки порушення правил пожежної безпеки;
- навчити алгоритму дій у разі пожежі та номера виклику "101"
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині з отруєнням чадним газом госпіталізували родину з двома немовлятами. Причиною називають самовільно встановлений теплогенератор у сусідній квартирі.
