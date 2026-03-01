14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені

01 березня 2026, 10:35
У ніч на 1 березня російська армія завдала ударів по Дніпропетровській області. Внаслідок атаки ворога загинула людина

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

У ніч на 1 березня росіяни атакували Нікопольський, Синельниківський та Дніпровський райони близько десяти разів. Російська армія била по регіону безпілотниками та артилерією.

Внаслідок атак по Нікополю та Покровській громаді є постраждала жінка. В цьому районі обстріли пошкодили авто та приватний будинок.

Внаслідок ударів по Славгородській і Межівській громадах Синельниківщини загинув чоловік. Ще один чоловік та жінка поранені. Пошкоджений житловий будинок.

У Новоолександрівській громаді внаслідок обстрілів дістав поранення чоловік. Пошкоджено два житлових будинки.

Нагадаємо, раніше російська армія атакувала Полтавську область. Внаслідок падіння уламків та прямих влучань пошкоджені об'єкти промислового підприємства у Полтавському районі. У Лубенському районі пошкоджено приватне домоволодіння та лінію електропередач. Без світла залишились 18209 побутових та 1781 юридичних споживачів.

