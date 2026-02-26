17:24  26 лютого
26 лютого 2026, 19:35

На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину

26 лютого 2026, 19:35
Фото: Нацполіція
Аварія сталась 25 лютого близько 19:00 на вулиці Польовій в Івано-Франківську. Правоохорнці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 33-річний водій (громадянин Польщі) був за кермом автопоїзда у складі тягача "Volvo" з причепом. Він виїжджав з прилеглої території, проявив неуважність та здійснив наїзд на чоловіка.

На жаль, внаслідок ДТП 82-річний місцевий житель загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинули дві людини, п'ятеро дістали травми.

