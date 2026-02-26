На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину
Аварія сталась 25 лютого близько 19:00 на вулиці Польовій в Івано-Франківську. Правоохорнці розпочали кримінальне провадження
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, 33-річний водій (громадянин Польщі) був за кермом автопоїзда у складі тягача "Volvo" з причепом. Він виїжджав з прилеглої території, проявив неуважність та здійснив наїзд на чоловіка.
На жаль, внаслідок ДТП 82-річний місцевий житель загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.
Нагадаємо, раніше на Хмельниччині зіткнулися два автомобілі. Внаслідок ДТП загинули дві людини, п'ятеро дістали травми.
Смертельна ДТП біля Житомира: загинула жінка, поліція встановлює її особуВсі новини »
26 лютого 2026, 12:29На Хмельниччині взяли під варту водія, який вчинив ДТП із двома загиблими
26 лютого 2026, 09:11На Львівщині прокурору оголосили підозру після смертельної ДТП
26 лютого 2026, 07:58
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Графіки відключень на 27 лютого: коли українці будуть без світла у п’ятницю
26 лютого 2026, 20:0518 тисяч за "зміну форми": у Києві ділок намагався звільнити засуджену з колонії та влаштувати в ЗСУ
26 лютого 2026, 19:15У Києві чоловік глузував з могил загиблих військових
26 лютого 2026, 18:50У Харкові жінка "заробила" чверть мільйона на виплатах від держави
26 лютого 2026, 18:35Потужні вибухи в Дніпрі: з'явились перші деталі та відео
26 лютого 2026, 18:15НАБУ та САП викрили екскерівництво прокуратури Івано-Франківщини на масштабній корупції
26 лютого 2026, 18:03В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
26 лютого 2026, 17:24Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
26 лютого 2026, 17:03У Дніпрі перекрили мільйонний канал постачання наркотиків
26 лютого 2026, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі блоги »