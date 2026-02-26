На Прикарпатті вантажівка на смерть збила людину

Фото: Нацполіція

Аварія сталась 25 лютого близько 19:00 на вулиці Польовій в Івано-Франківську. Правоохорнці розпочали кримінальне провадження

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, 33-річний водій (громадянин Польщі) був за кермом автопоїзда у складі тягача "Volvo" з причепом. Він виїжджав з прилеглої території, проявив неуважність та здійснив наїзд на чоловіка.

На жаль, внаслідок ДТП 82-річний місцевий житель загинув. Правоохоронці розпочали кримінальне провадження.

