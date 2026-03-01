"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі

Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє "Думская", передає RegioNews.

Хто такий Дмитро Копилов

Відомий бізнесмен, власник одного з закладів міста та охоронної агенції Дмитро Копилов. Він відкрито висловлював критику щодо Майдану та Україну. Крім того, саме його ЗМІ називають одним з організаторів побиття журналістів перед Одеською ОДА в лютому 2014-го.

Схема розкрадання земель

За даними журналітсів, саме Дмитро Копилов з 2022 по 2025 роки очолював групу професійних шахраїв у земельній сфері. Вони виводили ділянки на свої підставні компанії, використовуючи фальшиві рішення міськради та фіктивних власників. Згодом для заплутування слідів робили перепродажі.

Як працювала схема: зловмисники знаходили вільні ділянки (часто в рекреаційних або престижних зонах Одеси), які не були належним чином внесені до електронного кадастру. Після цього вони підробляли рішення Одеської міськради або державні акти старого зразка, які нібито підтверджували право власності потрібних осіб на ці ділянки.

Як це відбувалось

Наприклад, ділянка на Розкидайлівській. Аферисти отримали цю землю через підроблений державний акт. За легендою, ця земля нібито належала померлій жінці, а її діти отримали це в спадок. Після цього землю почали активно переписувати, щоб заплутати сліди.

Спочатку ділянку розділили на дві. Згодом їх внесли до статутного капіталу фірми тобто формально земля стала власністю компанії. Після цього ділянки знову об'єднали в одну і переоформили. В результаті одного з учасників вивели зі складу фірми, і вся земля залишилася під контролем однієї людини.

За такою ж схемою аферисти діяли в центрі міста в провулку Олександра Ройтбурда (стара назва Ляпунових), у Виноградному провулку (недалеко від перетину Дальницької та Балківської), на Краснова, 2/1, на Овідіопольській дорозі 5/1.

Причетні особи

Журналісти вказують, що до заснованих Копиловим фірм причетні кілька відомих в Одесі людей. Зокрема, це колишній міліціонер, скандальний одеський активіст і голова ГО "Україна це ми" Віталій Голодок. До недавнього часу він тісно співпрацював з ексмером Одеси Геннадієм Трухановим.

Крім того, до сфери підконтрольних Копилову фірм входило ТОВ "Південний оазіс". Половина власності цієї компанії за відкритими даними належить Ларисі Етнарович матері впливового одеського "довірча" і соратника Труханова Олега Етнаровича.

У січні правоохоронці затримали організатора і доставити його до суду для обрання запобіжного заходу. Копилов офіційно оголошений у розшук за ч. 2 ст.190 КК України шахрайство у складі групи, ч. 1 ст. 358 КК України підробка документів і печаток, ст. 209 легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом.

