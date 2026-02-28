Війська РФ просунулися на Донеччині

ілюстративне фото: з відкритих джерел

Військові кажуть про просування армії РФ на Донбасі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал ШО НА ФРОНТІ?

Зокрема військові повідомили про просування ворога біля населеного пункту Гришине на Покровському напрямку та в напрямку населеного пункту Різниківка, Словʼянський напрямок.

Як повідомлялось, росіяни підірвали дамбу на Донеччині, чим створили загрозу гуманітарної катастрофи у регіоні. Це сталось біля міста Костянтинівка.