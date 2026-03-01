В Полтавской области иномарка сбила ребенка

Фото: Нацполиция

Авария произошла около 19 часов 27 февраля на улице Троицкой в городе Кременчуге. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно 59-летний водитель Toyota Prius наехал на 13-летнюю пешеходку. Несовершеннолетняя пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенка госпитализировали.

Правоохранители будут устанавливать все обстоятельства инцидента.

Напомним, ранее в Хмельницкой области столкнулись два автомобиля. В результате ДТП погибли два человека, пятеро получили травмы.