У Києві водій авто покатав співробітника ТЦК на капоті
В столиці водій автомобіля провіз працівника ТЦК на капоті
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.
"На Берестейській працівника ТЦК катають на капоті", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними. Інцидент стався на Куренівському ринку.
