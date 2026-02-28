У Києві водій авто покатав співробітника ТЦК на капоті

ілюстративне фото: з відкритих джерел

В столиці водій автомобіля провіз працівника ТЦК на капоті

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на телеграм-канал Київ ІНФО.

"На Берестейській працівника ТЦК катають на капоті", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві сталася масова сутичка між ТЦК і цивільними. Інцидент стався на Куренівському ринку.