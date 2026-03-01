У Харкові за ґрати відправили підлітка, який вербував однолітків для росіян

Ілюстративне фото

Холодногірський районний суд міста Харкова визнав юнака винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Учень 11 класу місцевого ліцею був завербований в Telegram росіянами. Вони назвали свій план "новим Майданом": публічними виступами проти української влади, засудженням дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У листопаді 2024 року підліток знаходився в Польщі. Тоді він написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях у Харкові. Йдеться про підпали будівель ТЦК за 2000 – 3000 доларів США. Він збрехав, що раніше нібито теж це робив та переконаний у безпеці.

9 грудня товариш обвинуваченого виготовив саморобний вибуховий пристрій і розмістив навпроти райвідділу поліції у Харкові. У результаті вибуху було пошкоджено будівлю поліції, приміщення медичного закладу поряд і чотири автомобілі. Виконавця вже засудили до 3 років позбавлення волі.

Паралельно обвинувачений переконав до співпраці з російськими кураторами свою подругу, також неповнолітню. Вона робила відеозйомку 5-ти відділів поліції, а потім забрала вибуховий пристрій в підвалі підʼїзду багатоповерхівки і розмістила біля одного з поліцейських відділків. 8 грудня там пролунав вибух.

Підлітку, який вербував однолітків, за угодою призначили 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 35-річного чоловіка, який із грудня 2025 року по початок січня 2026-го на замовлення підпалив сім автомобілів у Солом'янському районі.