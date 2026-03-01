14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
12:25  01 березня
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
13:35  28 лютого
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
UA | RU
UA | RU
01 березня 2026, 12:15

У Харкові за ґрати відправили підлітка, який вербував однолітків для росіян

01 березня 2026, 12:15
Читайте также на русском языке
Ілюстративне фото
Читайте также
на русском языке

Холодногірський районний суд міста Харкова визнав юнака винним у підбурюванні та пособництві до вчинення терористичного акту. Стало відомо, як його покарали

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Учень 11 класу місцевого ліцею був завербований в Telegram росіянами. Вони назвали свій план "новим Майданом": публічними виступами проти української влади, засудженням дій територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

У листопаді 2024 року підліток знаходився в Польщі. Тоді він написав у месенджер своєму неповнолітньому другові і переконав його взяти участь підривних діях у Харкові. Йдеться про підпали будівель ТЦК за 2000 – 3000 доларів США. Він збрехав, що раніше нібито теж це робив та переконаний у безпеці.

9 грудня товариш обвинуваченого виготовив саморобний вибуховий пристрій і розмістив навпроти райвідділу поліції у Харкові. У результаті вибуху було пошкоджено будівлю поліції, приміщення медичного закладу поряд і чотири автомобілі. Виконавця вже засудили до 3 років позбавлення волі.

Паралельно обвинувачений переконав до співпраці з російськими кураторами свою подругу, також неповнолітню. Вона робила відеозйомку 5-ти відділів поліції, а потім забрала вибуховий пристрій в підвалі підʼїзду багатоповерхівки і розмістила біля одного з поліцейських відділків. 8 грудня там пролунав вибух.

Підлітку, який вербував однолітків, за угодою призначили 4 роки позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали 35-річного чоловіка, який із грудня 2025 року по початок січня 2026-го на замовлення підпалив сім автомобілів у Солом'янському районі.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
підпал агент рф суд Харківська область
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
01 березня 2026, 14:35
На Миколаївщині скажений пес напав на людей
01 березня 2026, 13:55
Росіяни накрили вогнем Запоріжжя: є загибла
01 березня 2026, 13:20
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
01 березня 2026, 12:25
Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі
01 березня 2026, 11:45
На Полтавщині іномарка збила дитину
01 березня 2026, 10:50
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є загиблий та поранені
01 березня 2026, 10:35
На Полтавщині сталась пожежа через опалення: серед постраждалих діти
01 березня 2026, 10:15
На Прикарпатті в ДТП загинула дитина
01 березня 2026, 09:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Віталій Портніков
Валерій Пекар
Всі блоги »