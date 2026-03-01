На Прикарпатті в ДТП загинула дитина
Смертельна аварія сталась 28 лютого близько 18:00 у селі Драномирчани на вулиці Степана Бандери. На жаль, внаслідок ДТП загинуло двоє людей
Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.
Попередньо, внаслідок аварії в селі Драномирчани загинула 34-річна пасажирка одного з авто. Також відомо, що серед загиблих 10-річна дитина. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної ДТП.
Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.
