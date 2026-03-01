14:35  01 березня
Удар по гуртожитку в Харкові: показали фото наслідків
12:25  01 березня
"Тінь Труханова", фальшиві рішення: в Одесі скандальний бізнесмен роками розкрадав землі
13:35  28 лютого
У Дніпрі російський безпілотник упав біля будинку мера Філатова
01 березня 2026, 09:45

На Прикарпатті в ДТП загинула дитина

01 березня 2026, 09:45
Фото: Нацполіція
Смертельна аварія сталась 28 лютого близько 18:00 у селі Драномирчани на вулиці Степана Бандери. На жаль, внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок аварії в селі Драномирчани загинула 34-річна пасажирка одного з авто. Також відомо, що серед загиблих 10-річна дитина. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної ДТП.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

ДТП аварія Івано-Франківська область
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
07 серпня 2025
