На Прикарпатті в ДТП загинула дитина

Фото: Нацполіція

Смертельна аварія сталась 28 лютого близько 18:00 у селі Драномирчани на вулиці Степана Бандери. На жаль, внаслідок ДТП загинуло двоє людей

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає RegioNews.

Попередньо, внаслідок аварії в селі Драномирчани загинула 34-річна пасажирка одного з авто. Також відомо, що серед загиблих 10-річна дитина. Правоохоронці встановлюють всі обставини трагічної ДТП.

