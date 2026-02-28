Відключення світла 1 березня: актуальні графіки для всіх областей
В Укренерго попередили про відключення електроенергії у неділю, 1 березня
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційне повідомлення компанії.
Як зазначається, 1 березня у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).
Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.
"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Через це наша країна зазнала мільярдних збитків.