28 лютого 2026, 18:57

Відключення світла 1 березня: актуальні графіки для всіх областей

28 лютого 2026, 18:57
ілюстративне фото: з відкритих джерел
В Укренерго попередили про відключення електроенергії у неділю, 1 березня

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на офіційне повідомлення компанії.

Як зазначається, 1 березня у більшості регіонів України протягом всієї доби будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

"Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за чотири роки РФ здійснила майже 6 тисяч атак на енергосистему України. Через це наша країна зазнала мільярдних збитків.

28 лютого 2026, 18:21
