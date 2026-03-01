Росіяни атакували Харків безпілотниками: є постраждалі

Фото: прокуратура

Вранці 1 березня у Шевченківському та Салтівському районах міста були влучання російських безпілотників. Є постраждалі серед населення

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Зранку 1 березня російський безпілотник пошкодив дах адміністративної будівлі у центрі міста. Також безпілотник типу "Герань-2" влучив у технічний поверх гуртожитку, у якому проживають внутрішньо переміщені особи. З гуртожитку евакуювали 60 людей.

Постраждали троє жінок. Відомо, що в них діагностовано гостру реакцію на стрес. У Салтівському районі міста вранці удар безпілотником був по місцевому парку.

"За процесуального керівництва Шевченківської та Салтівської окружної прокуратури м. Харкова розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", - повідомили в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше російський дрон влучив у будинок в Харкові. Під удар потрапив Новобоварський район міста. Тоді було пошкоджено дах приватного будинку. На щастя, ніхто не постраждав.