20:43  26 лютого
На Буковині у ДТП загинув підполковник ТЦК
17:24  26 лютого
В Одесі виник конфлікт між двома працівниками ТЦК, один із них застосував зброю
17:03  26 лютого
Завтра в Україні очікується суха та сонячна погода
UA | RU
UA | RU
26 лютого 2026, 22:45

У Дніпрі судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 21-річна дівчина

26 лютого 2026, 22:45
Фото: Нацполіція
У Дніпрі завершили розслідування смертельної ДТП. Найближчим часом водій постане перед судом

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 18 грудня минулого року в Новокодацькому районі міста. 22-річний водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху. В результаті він зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії загинула 21-річна пасажирка.

"У межах досудового розслідування правоохоронці провели комплекс необхідних слідчих дій та експертиз для встановлення всіх обставин події. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.

25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
18 лютого 2026
Франківськ як маркер. Чому євроінтеграція буксує на рівні мерій
Екологічна ситуація у Івано-Франківську погіршується, а місцева влада знову говорить про будівництво храмів
16 лютого 2026
Між Трампом і Києвом: яким буде стратегічний вибір Європи
У Мюнхені обговорили місце України в новій архітектурі європейської безпеки
Ціни на огірки різко впали: скільки тепер платити за кілограм
26 лютого 2026, 23:55
Тарифи зростають: популярний мобільний оператор в Україні стає дорожче - які ціни
26 лютого 2026, 23:35
Буданов назвав єдину умову безпечного майбутнього України
26 лютого 2026, 23:01
У Львові чоловік забризкав балончиком працівника ТЦК і поліцейських
26 лютого 2026, 22:33
Норвегія посилить правила перебування для військовозобов'язаних чоловіків з України
26 лютого 2026, 22:22
Завершився ще один раунд переговорів між Україною та США. Що обговорювали?
26 лютого 2026, 21:59
Суд призупинив справу про хабарництво ексчиновника Херсонської ОВА через його службу в ЗСУ
26 лютого 2026, 21:31
Вулиці Києва затоплює гаряча вода
26 лютого 2026, 21:06
У Києві судять інспектора поліції, який пропонував посади для бронювання
26 лютого 2026, 20:55
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
