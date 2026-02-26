У Дніпрі судитимуть водія за ДТП, в якій загинула 21-річна дівчина

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Сама аварія сталась 18 грудня минулого року в Новокодацькому районі міста. 22-річний водій легкового автомобіля порушив правила дорожнього руху. В результаті він зіткнувся з електроопорою. Внаслідок аварії загинула 21-річна пасажирка.

"У межах досудового розслідування правоохоронці провели комплекс необхідних слідчих дій та експертиз для встановлення всіх обставин події. Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, у Києві Голосіївський районний суд виніс вирок 22-річній жінці, засудивши її до 11 років позбавлення волі за смертельну ДТП, унаслідок якої загинули двоє людей. Крім того, її позбавили права керувати транспортними засобами на 10 років.