14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 08:21

На Хмельниччині чоловік смертельно поранив вітчима: підозрюваного затримали

11 лютого 2026, 08:21
Фото: Національна поліція
На Хмельниччині поліцейські розшукали та затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 55-річного вітчима

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 9 лютого близько 3-ї години ночі в місті Шепетівка.

За даними слідства, після спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки пасинок схопив кухонний ніж і завдав вітчимові кількох проникаючих поранень у тулуб. Один із ударів зачепив серце. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Після скоєного підозрюваний забрав ніж і втік.

Вранці дружина загиблого повідомила про подію до поліції. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Опрацювавши контакти підозрюваного, правоохоронці розшукали його у співмешканки, де той переховувався. Ніж зі слідами крові у нього вилучили.

Раніше зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Востаннє – за злочини, пов’язані з наркотиками.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Дніпрі під час конфлікту 27-річний чоловік вдарив ножем 47-річного вітчима. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Після цього пасинок виніс його тіло на вулицю, і залишив просто біля будинку.

підозра поліція конфлікт Хмельницька область ніж ножове поранення пасинок вітчим
11 лютого 2026
