На Хмельниччині чоловік смертельно поранив вітчима: підозрюваного затримали

Фото: Національна поліція

На Хмельниччині поліцейські розшукали та затримали 38-річного чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 55-річного вітчима

Про це повідомила поліція Хмельницької області, передає RegioNews.

Зазначається, що подія сталася 9 лютого близько 3-ї години ночі в місті Шепетівка.

За даними слідства, після спільного розпивання алкоголю між чоловіками виник конфлікт. У ході сварки пасинок схопив кухонний ніж і завдав вітчимові кількох проникаючих поранень у тулуб. Один із ударів зачепив серце. Від отриманих травм потерпілий загинув на місці.

Після скоєного підозрюваний забрав ніж і втік.

Вранці дружина загиблого повідомила про подію до поліції. На місце одразу виїхала слідчо-оперативна група. Опрацювавши контакти підозрюваного, правоохоронці розшукали його у співмешканки, де той переховувався. Ніж зі слідами крові у нього вилучили.

Раніше зловмисник вже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності. Востаннє – за злочини, пов’язані з наркотиками.

Наразі слідчі поліції за процесуального керівництва прокуратури оголосили затриманому підозру за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 15 років ув’язнення.

На період розслідування суд взяв підозрюваного під варту.

Нагадаємо, у грудні минулого року в Дніпрі під час конфлікту 27-річний чоловік вдарив ножем 47-річного вітчима. Від отриманої травми чоловік помер на місці. Після цього пасинок виніс його тіло на вулицю, і залишив просто біля будинку.