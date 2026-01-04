Фото: Національна поліція України

У Здолбунові завершено розслідування крадіжки 60 тисяч гривень із квартири, зловмисник постане перед судом

Про це повідомляє поліція Рівненщини, передає RegioNews.

У Здолбунові поліція завершила розслідування справи щодо крадіжки 60 тисяч гривень із квартири місцевого жителя. Інцидент стався у грудні минулого року, а зловмисник уже постане перед судом. За скоєне йому загрожує від п’яти до восьми років позбавлення волі відповідно до санкції статті Кримінального кодексу України.

За даними слідства, 21-річний мешканець Здолбунова повідомив правоохоронців, що невідома особа проникла до його квартири та викрала значну суму грошей. Поліція розпочала перевірку та з’ясувала обставини події.

Слідчі встановили, що 25-річний уродженець Острожчини, який разом із потерпілим орендував житло у Здолбунові, скористався відсутністю сусіда та викрав 60 тисяч гривень із тумби. Щоб приховати сліди злочину, чоловік розкидав речі та відчинив вікно і двері, імітуючи проникнення сторонньої особи.

Попри спроби приховати свою причетність, поліція встановила особу зловмисника та вилучила частину викрадених коштів. Підозрюваному повідомлено про підозру, він відшкодував завдану шкоду та визнав свою провину. Досудове розслідування завершене, матеріали справи скеровано до суду для прийняття остаточного рішення.

