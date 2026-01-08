На Рівненщині військові ТЦК застосували сльозогінний газ проти 15-річної дівчини

Скриншот із відео

Про це пишуть місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Дівчина тримала двері під'їзду, поки батько сховався у квартирі.

"Один із них запшикав мені балончиком в обличчя. У мене пече все обличчя. Я нічого не могла бачити. Це жах… Через те, що спрей потрапив до рота, я деякий час не могла нормально дихати… У мене досі руки трусяться… Але вони сказали, що ще приїдуть за нами", – розповіла вона.

У Рівненському обласному ТЦК заявили, що призначили службову перевірку через інцидент і нагадали "громадянам України чоловічої статі мобілізаційного віку про необхідність оновлення облікових даних".

Як відомо, раніше на Миколаївщині 40-річний чоловік заявив про катування в ТЦК. Він повідомив, що його понад десять днів незаконно утримували військовослужбовці одного з ТЦК – з 25 грудня по 6 січня. За словами заявника, його не лише не відпускали, а й били.