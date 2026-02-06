Стріляв по поліцейському та працівниках ТЦК у Вінниці: чоловіку оголосили підозру

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

У Вінниці місцевому жителю повідомили про підозру в посяганні на життя працівника правоохоронного органу та військовослужбовців

Про це повідомила Вінницька обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, вранці 1 лютого неподалік Центрального ринку чоловік відкрив стрілянину з невстановленої зброї по групі, яка здійснювала оповіщення щодо мобілізаційних заходів

До складу групи входили поліцейський офіцер громади та військовослужбовці Вінницького обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Унаслідок інциденту ніхто з правоохоронців, військових чи перехожих не постраждав. Після стрілянини підозрюваний утік із місця події.

Чоловіка розшукали та затримали 4 лютого.

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу – тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше на Житомирщині стався конфлікт між військовослужбовцем ТЦК, який здійснював мобілізаційні заходи у Новогуйвинській громаді, та місцевим жителем. До суперечки згодом долучилися випадкові перехожі.