19:08  23 січня
На вихідних в Україні сніжитиме, подекуди очікується до 15 градусів морозу
18:09  23 січня
Київ патрулюватимуть охоронці із зарядними станціями
13:42  23 січня
Росіяни вдарили по агропідприємству на Чернігівщині: четверо поранених
23 січня 2026, 19:55

Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації

23 січня 2026, 19:55
Ілюстративне фото
На Полтавщині суд виніс вирок у справі про ухилення від мобілізації. Відомо, що чоловік самовільно залишив транспорт під час прямування до пункту збору

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік був на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після цього його було включено до команди конкретної військової частини для подальшого призову за мобілізацією.

11 липня 2025 року в приміщенні ТЦК він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку. Однак прямо під час прямування до пункту попереднього збору в місті Полтава військовозобов’язаний під час зупинки транспорту самовільно залишив автомобіль супроводу та зник у невідомому напрямку.

На суді він визнав свою провину і просив не призначати суворого покарання. Відомо, що чоловік має двох неповнолітніх дітей. Крім того, йдеться про бронювання, яке давало відстрочку від призову в подальшому.

Суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
