Втік прямо з авто, коли їхав до пункту збору: на Полтавщині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації

Ілюстративне фото

На Полтавщині суд виніс вирок у справі про ухилення від мобілізації. Відомо, що чоловік самовільно залишив транспорт під час прямування до пункту збору

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Зазначається, що чоловік був на військовому обліку, пройшов військово-лікарську комісію та був визнаний придатним до служби. Після цього його було включено до команди конкретної військової частини для подальшого призову за мобілізацією.

11 липня 2025 року в приміщенні ТЦК він отримав мобілізаційне розпорядження та повістку. Однак прямо під час прямування до пункту попереднього збору в місті Полтава військовозобов’язаний під час зупинки транспорту самовільно залишив автомобіль супроводу та зник у невідомому напрямку.

На суді він визнав свою провину і просив не призначати суворого покарання. Відомо, що чоловік має двох неповнолітніх дітей. Крім того, йдеться про бронювання, яке давало відстрочку від призову в подальшому.

Суд призначив три роки позбавлення волі, але звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням строком на два роки.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.