Сбежал прямо с авто, когда ехал в пункт сбора: в Полтавской области судили мужчину, который уклонился от мобилизации

Иллюстративное фото

В Полтавской области суд вынес приговор по делу об уклонении от мобилизации. Известно, что мужчина самовольно покинул транспорт во время следования в пункт сбора.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Отмечается, что мужчина был на военном учете, прошел военно-врачебную комиссию и был признан годным к службе. После этого он был включен в команду конкретной воинской части для последующего призыва по мобилизации.

11 июля 2025 г. в помещении ТЦК он получил мобилизационное распоряжение и повестку. Однако прямо во время следования в пункт предварительного сбора в городе Полтава военнообязанный при остановке транспорта самовольно покинул автомобиль сопровождения и скрылся в неизвестном направлении.

На суде он признал свою вину и просил не назначать сурового наказания. Известно, что у мужчины двое несовершеннолетних детей. Кроме того, речь идет о бронировании, которое давало отсрочку от призыва в дальнейшем.

Суд назначил три года лишения свободы, но уволил осужденного от отбывания наказания с испытанием сроком на два года.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.