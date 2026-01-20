3 тисячі за свободу від мобілізації: на Харківщині правоохоронець влаштовував на роботу чоловіка, якого шукає ТЦК

Фото: Нацполіція

На Харківщині викрили правоохоронця, який за хабар запропонував допомогу в ухиленні від мобілізації. Він отримав підозру

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

63-річний харків'янин, який працював у правоохоронних органах, запропонував допомогу знайомому, який ухилявся від мобілізації. Чоловік хотів працевлаштуватися на одне з підприємств, проте не міг безпечно з’явитися до територіального центру комплектування через ризик негайного направлення на службу.

Тоді правоохоронець запропонував допомогу у швидкому проходженні військово-лікарської комісії та зняттю з розшуку за 3 тисячі доларів. Після хабаря чоловік дійсно зміг швидко пройти ВЛК та був знятий з розшуку.

Правоохоронцю повідомили про підозру за зловживання впливом. Йому загрожує до п'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили низку схем, пов’язаних з ухиленням від мобілізації та незаконним переправленням чоловіків за кордон. Підозру оголосили 11 фігурантам.