14:59  30 грудня
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
13:22  30 грудня
У ДСНС попередили про небезпечні метеорологічні явища на Новий рік
12:55  30 грудня
На Житомирщині чоловік через ревнощі вирішив підірвати жінку
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2025, 13:45

У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі

30 грудня 2025, 13:45
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Аварія сталась 29 грудня на вулиці Великотирнівській у Полтаві. Правоохоронці розпочали розслідування

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом BMW був 29-річний чоловік. Він зіткнувся з ЗАЗ Lanos, яким керував 56-річний чоловік. Внаслідок ДТП другий отримав травми та був госпіталізований.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше у Кривому Розі сталася серйозна ДТП – автомобілі практично розкидало по мокрій дорозі після зіткнення. Внаслідок аварії постраждало двоє водіїв віком 38 та 46 років, яких госпіталізували медики.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
ДТП аварія Полтавська область
У ДТП на Тернопільщині загинули три людини, двоє з них – підлітки
30 грудня 2025, 09:53
П'ятеро українців загинули в ДТП у Польщі: усі подробиці
30 грудня 2025, 09:44
Смертельна ДТП з маршруткою на Київщині: кількість жертв та постраждалих збільшилась
30 грудня 2025, 07:48
Всі новини »
29 грудня 2025
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Тривалі відключення електроенергії, проблеми з теплом, водою та зв'язком. Для багатьох жителів України це стало звичним явищем в нинішньому опалювальному сезоні. І з настанням морозів становище може п...
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
Новий рік українці зустрінуть із відключеннями світла
30 грудня 2025, 16:16
На Київщині загорівся житловий будинок: загинула жінка
30 грудня 2025, 15:55
У Києві затримали адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців
30 грудня 2025, 15:42
Росія знову атакувала портову інфраструктуру Одещини
30 грудня 2025, 14:59
У Запоріжжі засудили експравоохоронця, який катував українців на окупованих територіях
30 грудня 2025, 14:50
На Чернігівщині оголосили обовʼязкову евакуацію населення із прикордонних населених пунктів
30 грудня 2025, 14:35
Одна з найбільших бізнес асоціацій в Україні виступила проти ідеї Кабміну про ПДВ для ФОП від 1 млн грн
30 грудня 2025, 14:19
На Закарпатті переплатили майже 400 тис. грн за будинок для родини переселенців
30 грудня 2025, 13:56
У 2025 році Генпрокуратура відкрила майже 2 тис. кримінальних справ про домашнє насильство
30 грудня 2025, 13:55
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Рік жили без світла: як українці адаптуються до життя на прифронтових територіях
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Пекар
Олексій Гончаренко
Всі блоги »