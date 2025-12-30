У Полтаві BMW влетів у ЗАЗ: є постраждалі

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, за кермом BMW був 29-річний чоловік. Він зіткнувся з ЗАЗ Lanos, яким керував 56-річний чоловік. Внаслідок ДТП другий отримав травми та був госпіталізований.

"За даним фактом слідчим підрозділом поліції під процесуальним керівництвом Полтавської окружної прокуратури відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило потерпілому середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

