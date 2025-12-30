Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Водій авто Peugeot не впорався з керуванням і його автівку викинуло на зустрічну смугу. Легковик врізався у вантажівку Mercedes-Benz Actros із напівпричепом SCHMITZ SKO 24L.

На момент аварії в Peugeot перебували четверо пасажирів. Внаслідок удару 40-річна невістка водія, його 17-річна онука та її товариш-одноліток від отриманих травм загинули. Водій із сином отримали легкі травми.

Водія затримали. Попередньо, 65-річний чоловік був тверезий, але в нього взяли зразки крові для перевірки на вміст алкоголю.

Кермувальнику оголосили про підозру. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.

Слідство триває.

