14:59  30 декабря
Россия снова атаковала портовую инфраструктуру Одесщины
13:22  30 декабря
В ГСЧС предупредили об опасных метеорологических явлениях на Новый год
12:55  30 декабря
На Житомирщине мужчина из-за ревности решил взорвать женщину
30 декабря 2025, 13:45

В Полтаве BMW влетел в ЗАЗ: есть пострадавшие

30 декабря 2025, 13:45
Фото: Нацполиция
Авария произошла 29 декабря на улице Великотырновской в Полтаве. Правоохранители начали расследование

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, за рулем BMW был 29-летний мужчина. Он столкнулся с ЗАЗ Lanos, которым руководил 56-летний мужчина. В результате ДТП второй получил травмы и был госпитализирован.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть") телесное повреждение.

Напомним, ранее в Кривом Роге произошло серьезное ДТП – автомобили практически разбросало по мокрой дороге после столкновения. В результате аварии пострадали двое водителей в возрасте 38 и 46 лет, которых госпитализировали медики.

ДТП авария Полтавская область
29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
