В Полтаве BMW влетел в ЗАЗ: есть пострадавшие

Фото: Нацполиция

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно, за рулем BMW был 29-летний мужчина. Он столкнулся с ЗАЗ Lanos, которым руководил 56-летний мужчина. В результате ДТП второй получил травмы и был госпитализирован.

"По данному факту следственным подразделением полиции под процессуальным руководством Полтавской окружной прокуратуры сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее потерпевший среднюю тяжесть") телесное повреждение.

