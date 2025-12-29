На Полтавщині судили чоловіка, який публікував у Telegram дані про місця розташування ТЦК

Ілюстративне фото

Зіньківський районний суд Полтавської області ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо мешканця Полтавського району, якого визнано винним у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Стало відомо, яке покарання він отримав

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Відомо, що упродовж грудня 2024 – липня 2025 року чоловік публікував у Telegram інформацію про місця проведення мобілізаційних заходів, розташування спільних груп ТЦК та СП і поліції, а також блокпостів на території Полтавського району.

Суд зазначив, що це створювало загрозу виконанню мобілізаційних завдань, а також підривало обороноздатність держави. Згодом чоловіка визнали винним та призначили йому покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі. При цьому його звільнили від відбування покарання з випробувальним строком, з покладенням відповідних обов’язків, передбачених законом.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.