16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
14:55  24 грудня
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 14:35

На Закарпатті медик "продав" інвалідність за 500 доларів

24 грудня 2025, 14:35
Ілюстративне фото
Воловецький районний суд Закарпатської області визнав співробітника лікарні винним у вимаганні та отриманні хабара. Стало відомо, який вирок він отримав

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У листопаді 2023 року місцева жителька звернулась до правоохоронців. Вона повідомила, що медик вимагав у неї 500 доларів за сприяння в оформленні групи інвалідності. Жінку залучили до слідчих дій: вона передала медику 400 доларів, після чого його затримали.

На суді лікар все заперечував. За його словами, він не встановлював тій жінці діагноз, тому що є лікарем-травматологом, а її захворювання стосуються ендокринології. Голова МСЕК також повідомив, що обвинувачений до нього не підходив та не просив ні про що, ніякі кошти йому не передавав.

Медика визнали винним, і засудили його до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна і з забороною на 3 роки обіймати посади в закладах охорони здоровʼя.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

