Иллюстративное фото

Зиньковский районный суд Полтавской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении жителя Полтавского района, который признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что в течение декабря 2024 – июля 2025 года мужчина публиковал в Telegram информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, расположении совместных групп ТЦК и СП и полиции, а также блокпостов на территории Полтавского района.

Суд отметил, что это создавало угрозу выполнению мобилизационных задач, а также подрывало обороноспособность государства. Впоследствии мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, с возложением соответствующих обязанностей, предусмотренных законом.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.