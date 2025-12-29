18:29  29 декабря
Арктический воздух накроет Украину. Столбики термометров опустятся до -14 градусов
15:44  29 декабря
СБУ проводит обыски во всех ТЦК в Закарпатье
14:56  29 декабря
Воспитанник киевского футбольного клуба стал игроком "Ливерпуля"
29 декабря 2025, 21:20

В Полтавской области судили мужчину, который публиковал в Telegram данные о местоположениях ТЦК

29 декабря 2025, 21:20
Иллюстративное фото
Зиньковский районный суд Полтавской области вынес приговор в уголовном производстве в отношении жителя Полтавского района, который признан виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных Сил Украины. Стало известно, какое наказание он получил

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Известно, что в течение декабря 2024 – июля 2025 года мужчина публиковал в Telegram информацию о местах проведения мобилизационных мероприятий, расположении совместных групп ТЦК и СП и полиции, а также блокпостов на территории Полтавского района.

Суд отметил, что это создавало угрозу выполнению мобилизационных задач, а также подрывало обороноспособность государства. Впоследствии мужчину признали виновным и назначили ему наказание в виде пяти лет лишения свободы. При этом он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком, с возложением соответствующих обязанностей, предусмотренных законом.

Напомним, правоохранители разоблачили 44-летнего киевлянина, организовавшего схему уклонения от мобилизации под видом оформления документов на постоянный уход за лицом с инвалидностью.

29 декабря 2025
Год жили без света: как украинцы адаптируются к жизни на прифронтовых территориях
Длительные отключения электроэнергии, проблемы с теплом, водой и связью. Для многих жителей Украины это стало привычным явлением в нынешнем отопительном сезоне. И с наступлением морозов положение може...
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
07 августа 2025
