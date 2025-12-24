На Полтавщині іномарка вилетіла в кювет: водій загинув на місці

Фото: Нацполіція

Аварія сталась близько 11:30 години поблизу села Підгірне Кременчуцького району. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, автомобіль Daewoo виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав у кювет. Правоохоронці побачили пошкоджене авто та повідомили в поліцію. У салоні машини знайшли водія: на жаль, чоловік 67 років загинув на місці.

"Причини та обставини та події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

