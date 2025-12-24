16:44  24 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
14:55  24 грудня
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
11:15  24 грудня
У Запоріжжі з річки дістали тіло жінки
24 грудня 2025, 16:10

На Полтавщині іномарка вилетіла в кювет: водій загинув на місці

24 грудня 2025, 16:10
Фото: Нацполіція
Аварія сталась близько 11:30 години поблизу села Підгірне Кременчуцького району. На жаль, внаслідок ДТП загинула людина

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Попередньо, автомобіль Daewoo виїхав на зустрічну смугу руху, після чого з'їхав у кювет. Правоохоронці побачили пошкоджене авто та повідомили в поліцію. У салоні машини знайшли водія: на жаль, чоловік 67 років загинув на місці.

"Причини та обставини та події встановлює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. За даним фактом вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, 20 грудня на Львівщині сталася смертельна ДТП. 34-річна водійка мікроавтобуса Volkswagen T4 збила на пішохідному переході 51-річну жінку, яка загинула на місці.

ДТП аварія Полтавська область
23 грудня 2025
Україна-2025: шість головних подій, які формували наше майбутнє
Підсумовуємо четвертий рік повномасштабної війни та те, як, з якими головними подіями Україна його пережила
19 грудня 2025
Шаг і картка: чому вже можна говорити про початок передвиборчих перегонів в Україні
Недолугі популістичні спроби другорядних персонажів попіаритися на важливих питаннях відкривають новий період в сучасній історії України
17 грудня 2025
"Тату, не кидай мене!": як родина Данилкових пережила жахи окупації в Бучі та чотири роки розлуки
Сьогодні родина Данилкових готується до зимових свят. У дворі сяє ілюмінація, в будинку прикрашена велика ялинка, всюди гірлянди та різдвяні декори
12 грудня 2025
Поодинці врятуватися було нереально: як на початку війни жителі блокадного Маріуполя виживали під обстрілами без їжі й тепла
Побоювання зіткнутися з важкою ситуацією через війну змушує багатьох українців шукати порятунку за кордоном. Про це свідчать і дані Нацбанку України, відповідно до яких із 3 жовтня до 14 листопада з к...
Зеленський заявив, що Китай допомагає РФ атакувати енергетику України
24 грудня 2025, 17:12
У Держприкордонслужбі розповіли, яка ситуація на кордоні напередодні свят
24 грудня 2025, 16:44
Питання для всеукраїнського референдуму – затвердження дорожньої карти мирного врегулювання
24 грудня 2025, 16:35
По 15-20 годин без світла: майбутня зима буде найважчою за увесь час повномасштабної війни
24 грудня 2025, 15:59
На Прикарпатті троє дітей отруїлись чадним газом через електрогенератор
24 грудня 2025, 15:45
Чому всі говорять про мир вже найближчі дні, тижні, а перемирʼя не видно жодного
24 грудня 2025, 15:33
РФ атакувала енергетичну інфраструктуру Чернігівщини. Десятки тисяч абонентів залишились без світла
24 грудня 2025, 14:55
Інститут масової інформації назвав найкращих журналістів 2025 року
24 грудня 2025, 14:47
На Закарпатті медик "продав" інвалідність за 500 доларів
24 грудня 2025, 14:35
