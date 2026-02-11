Грип, ГРВІ та COVID-19: понад 160 тисяч хворих, три області перевищили епідпоріг

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Протягом 2-8 лютого в Україні зареєстровано 160 255 випадків захворювань на грип, COVID-19 та інші ГРВІ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що це на 13,6% більше, ніж тижнем раніше. Серед хворих зафіксовано 239 випадків COVID-19. До лікарень із ускладненнями госпіталізували 5 660 пацієнтів, серед них 3 115 дітей.

Середнє перевищення епідпорога за ГРВІ зафіксовано в Київській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Низьке перевищення – у Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях.

В інших регіонах показники відповідають фоновому рівню.

Всього від початку епідемічного сезону (29 вересня 2025 – 8 лютого 2026) на ГРВІ перехворіли 2 371 781 особа, що на 6,3% більше, ніж торік.

Поради від медиків для профілактики:

уникайте близького контакту з хворими;

якщо захворіли – залишайтеся вдома;

при кашлі чи чханні прикривайте рот і ніс серветкою;

часто мийте руки або користуйтеся антисептиком;

не торкайтеся обличчя.

Нагадаємо, в Полтавській області зафіксовано два смертельні випадки, спричинені вірусом грипу типу А. Зокрема, від ускладнень померла 13-річна дитина.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.