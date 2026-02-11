14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 09:50

Грип, ГРВІ та COVID-19: понад 160 тисяч хворих, три області перевищили епідпоріг

11 лютого 2026, 09:50
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
Протягом 2-8 лютого в Україні зареєстровано 160 255 випадків захворювань на грип, COVID-19 та інші ГРВІ

Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.

Зазначається, що це на 13,6% більше, ніж тижнем раніше. Серед хворих зафіксовано 239 випадків COVID-19. До лікарень із ускладненнями госпіталізували 5 660 пацієнтів, серед них 3 115 дітей.

Середнє перевищення епідпорога за ГРВІ зафіксовано в Київській, Полтавській та Хмельницькій областях.

Низьке перевищення – у Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях.

В інших регіонах показники відповідають фоновому рівню.

Всього від початку епідемічного сезону (29 вересня 2025 – 8 лютого 2026) на ГРВІ перехворіли 2 371 781 особа, що на 6,3% більше, ніж торік.

Поради від медиків для профілактики:

  • уникайте близького контакту з хворими;
  • якщо захворіли – залишайтеся вдома;
  • при кашлі чи чханні прикривайте рот і ніс серветкою;
  • часто мийте руки або користуйтеся антисептиком;
  • не торкайтеся обличчя.

Нагадаємо, в Полтавській області зафіксовано два смертельні випадки, спричинені вірусом грипу типу А. Зокрема, від ускладнень померла 13-річна дитина.

Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.

За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.

