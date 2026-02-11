Грип, ГРВІ та COVID-19: понад 160 тисяч хворих, три області перевищили епідпоріг
Протягом 2-8 лютого в Україні зареєстровано 160 255 випадків захворювань на грип, COVID-19 та інші ГРВІ
Про це повідомило Міністерство охорони здоров'я, передає RegioNews.
Зазначається, що це на 13,6% більше, ніж тижнем раніше. Серед хворих зафіксовано 239 випадків COVID-19. До лікарень із ускладненнями госпіталізували 5 660 пацієнтів, серед них 3 115 дітей.
Середнє перевищення епідпорога за ГРВІ зафіксовано в Київській, Полтавській та Хмельницькій областях.
Низьке перевищення – у Волинській, Житомирській, Рівненській, Сумській та Черкаській областях.
В інших регіонах показники відповідають фоновому рівню.
Всього від початку епідемічного сезону (29 вересня 2025 – 8 лютого 2026) на ГРВІ перехворіли 2 371 781 особа, що на 6,3% більше, ніж торік.
Поради від медиків для профілактики:
- уникайте близького контакту з хворими;
- якщо захворіли – залишайтеся вдома;
- при кашлі чи чханні прикривайте рот і ніс серветкою;
- часто мийте руки або користуйтеся антисептиком;
- не торкайтеся обличчя.
Нагадаємо, в Полтавській області зафіксовано два смертельні випадки, спричинені вірусом грипу типу А. Зокрема, від ускладнень померла 13-річна дитина.
Як відомо, в Україні з 29 вересня 2025 року офіційно стартував епідемічний сезон захворюваності на грип, COVID-19 та інші гострі респіраторні вірусні інфекції , який триватиме до 17 травня 2026 року.
За прогнозами Центру громадського здоров'я, пік захворюваності на ГРВІ очікується у січні-лютому, як це відбувається щороку.