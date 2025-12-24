В Полтавской области иномарка вылетела в кювет: водитель погиб на месте

Фото: Нацполиция

Авария произошла около 11:30 у села Подгорное Кременчугского района. К сожалению, в результате ДТП погиб человек

Об этом сообщает полиция Полтавской области, передает RegioNews.

Предварительно автомобиль Daewoo выехал на встречную полосу движения, после чего съехал в кювет. Правоохранители увидели поврежденный автомобиль и сообщили в полицию. В салоне машины обнаружили водителя: к сожалению, мужчина 67 лет погиб на месте.

"Причины и обстоятельства и события устанавливает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. По данному факту решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - сообщили в полиции.

