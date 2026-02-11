14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 08:48

Три гранати та 89 патронів: на Тернопільщині на блокпосту затримали військового

11 лютого 2026, 08:48
Фото: Національна поліція
Правоохоронці Тернопільщини затримали на блокпосту чоловіка з бойовими гранатами та патронами. Власником виявився військовослужбовець, який самовільно залишив військову частину

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що інцидент трапився 10 лютого.

На блокпосту Підволочиська зупинили таксі, у салоні якого перебували військовослужбовці із Закарпатської та Львівської областей. Під час перевірки правоохоронці з'ясували, що один із пасажирів самовільно залишив військову частину.

Під час огляду багажника виявили камуфльований рюкзак, у якому знаходилися три гранати РГД-5 із запалами, 89 патронів калібру 5,45 мм та димова граната.

Чоловіка затримано відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу. Вилучені боєприпаси направили на експертне дослідження.

За фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 КК України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру.

Нагадаємо, на Київщині та Дніпропетровщині нейтралізували злочинне угруповання, яке підготувало до підпільного продажу велику партію трофейного озброєння. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років тюрми.

