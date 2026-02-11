Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 11 лютого РФ атакувала Україну 129 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 80 із них – "шахеди"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:00 сили ППО знищили або подавили 112 ворожих безпілотників.

Зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 8 локаціях.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у Богодухові на Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів будинку, атакованого вночі російським дроном, тіла чотирьох загиблих, з яких троє – діти.