14:50  11 лютого
Вітер і до +10 градусів: в Україну йде різке потепління
10:15  11 лютого
На Чернігівщині під час пожежі загинуло подружжя та їхній син
08:39  11 лютого
У Вінниці 17-річний юнак вдарив поліцейського палицею по потилиці
11 лютого 2026, 09:41

Високопосадовця Головного госпіталю ЗСУ викрили на схемі для ухилянтів

11 лютого 2026, 09:41
Фото: СБУ
Правоохоронці ліквідували схему ухилення від мобілізації у Головному військовому клінічному госпіталі ЗСУ. Затримали високопосадовця центру організації охорони та оборони об’єктів цього закладу

Про це інформує RegioNews із посиланням на СБУ.

Фігурант оформлював до свого підрозділу знайомих, які у подальшому не з’являлись у держустанові та не приступали до виконання службових завдань.

Серед його клієнтів був громадяни призовного віку, які ухилялися від мобілізації. Після зарахування до оборонного відомства ці особи фіктивно оформлювались на військову службу. При цьому зарплатні картки "робітників" перебували у фігуранта, який знімав звідти гроші.

Задокументовано, як з травня 2022 року посадовець у такий спосіб "заробив" 2,6 млн грн.

Під час обшуків у затриманого виявили гроші та документацію із доказами оборудки.

Фігуранту оголосили підозру за ч. 5 ст. 191 КК України (привласнення майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах). Його взяли під варту.

Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Крім нього, підозру отримали двоє "клієнтів" посадовця. Їхні дії кваліфікували як ухилення від військової служби шляхом самокалічення або іншим способом, вчинене в умовах воєнного стану. За це їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше на Хмельниччині викрили масштабну медичну схему з оформлення фіктивних груп інвалідності. Схема діяла з червня 2023 року.

СБУ затримання ЗСУ Чиновник шпиталь ухилянти схема
