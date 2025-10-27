Фото: ДСНС

Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

На трасі водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням, через що автівка перекинулася.

Внаслідок ДТП постраждали чотири людини. Рятувальники деблокували травмованих з авто та передали медикам.

Постраждалих госпіталізували: троє перебувають у важкому стані, один – середнього ступеня важкості.

Правоохоронці встановлюють обставини аварії.

Нагадаємо, вранці 26 жовтня на Хмельниччині мікроавтобус з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці.