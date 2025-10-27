На Львівщині перекинувся BMW: постраждали чотири людини
ДТП сталася 26 жовтня близько 01:40 поблизу міста Великі Мости Шептицького району
Про це передає RegioNews із посиланням на ДСНС та департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
На трасі водій автомобіля BMW Х5 не впорався з керуванням, через що автівка перекинулася.
Внаслідок ДТП постраждали чотири людини. Рятувальники деблокували травмованих з авто та передали медикам.
Постраждалих госпіталізували: троє перебувають у важкому стані, один – середнього ступеня важкості.
Правоохоронці встановлюють обставини аварії.
Нагадаємо, вранці 26 жовтня на Хмельниччині мікроавтобус з'їхав у кювет. Від отриманих травм водій загинув на місці.
