Фото: поліція

ДТП сталася вдень 5 жовтня на 273-му кілометрі траси Київ – Харків у межах села Сидорівщина Миргородського району

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Автомобіль Toyota вилетів з дороги у кювет та перекинувся. Внаслідок ДТП 21-річна водійка, мешканка Києва, від отриманих травм загинула на місці.

За фактом аварії відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють обставини та причини ДТП.

