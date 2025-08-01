Заступника мера Полтави впіймали на гречкосійстві

фото: Полтавщина

Працівникам лікарень почали роздавати продуктові набори в пакетах «Пархоменко за Полтаву»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

За даними видання, перший заступник міського голови Валерій Пархоменко наразі перебуває у відпустці.

"Поміж традиційних відеозйомок на будівництві шкільних укриттів чи на толоках у дворах Полтави, він вирішив у вільний час вітати працівників міських лікарень з Днем медика, який в Україні відзначили 27 липня", - йдеться у повідомленні.

У якості подарунків він вручає кожному працівнику (і техперсоналу) продуктові набори, зібрані у пакунки "Пархоменко за Полтаву".

За інформацією журналістів, приблизна кількість пакетів — 4 тисячі. У кожному із них — манка, гречка, борошно, макаронні вироби, олія, ситро.

Виробники продукції — ТОВ "Диканькамлин", ТОВ "Хуторок" та ПрАТ "Фірма "Полтавпиво".

За даними видання, фасування продуктів у пакети відбувається на складах підприємця Володимира Сергієнка.

Як відомо, восени 2024 року Валерій Пархоменко заявив, що буде балотуватися на посаду міського голови Полтави.

Нагадаємо, наприкінці липня на Полтавщині затримали керівника Держпродспоживслужби, який передавав "наверх" $60 тисяч на місяць. Йдеться про керівника Лубенського райуправління Держпродспоживслужби.