12:44  01 серпня
В Україні знову подорожчають комунальні послуги
12:09  01 серпня
На Рівненщині 14-річний мотоцикліст у реанімації після ДТП
07:19  01 серпня
На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які побили військовослужбовців ТЦК
UA | RU
UA | RU
01 серпня 2025, 13:33

Заступника мера Полтави впіймали на гречкосійстві

01 серпня 2025, 13:33
Читайте также на русском языке
фото: Полтавщина
Читайте также
на русском языке

Працівникам лікарень почали роздавати продуктові набори в пакетах «Пархоменко за Полтаву»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на видання "Полтавщина".

За даними видання, перший заступник міського голови Валерій Пархоменко наразі перебуває у відпустці.

"Поміж традиційних відеозйомок на будівництві шкільних укриттів чи на толоках у дворах Полтави, він вирішив у вільний час вітати працівників міських лікарень з Днем медика, який в Україні відзначили 27 липня", - йдеться у повідомленні.

У якості подарунків він вручає кожному працівнику (і техперсоналу) продуктові набори, зібрані у пакунки "Пархоменко за Полтаву".

За інформацією журналістів, приблизна кількість пакетів — 4 тисячі. У кожному із них — манка, гречка, борошно, макаронні вироби, олія, ситро.

Виробники продукції — ТОВ "Диканькамлин", ТОВ "Хуторок" та ПрАТ "Фірма "Полтавпиво".

За даними видання, фасування продуктів у пакети відбувається на складах підприємця Володимира Сергієнка.

Як відомо, восени 2024 року Валерій Пархоменко заявив, що буде балотуватися на посаду міського голови Полтави.

Нагадаємо, наприкінці липня на Полтавщині затримали керівника Держпродспоживслужби, який передавав "наверх" $60 тисяч на місяць. Йдеться про керівника Лубенського райуправління Держпродспоживслужби.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
продукти Полтава Полтавська область медики подарунок
На Полтавщині судитимуть трьох чоловіків, які побили військовослужбовців ТЦК
01 серпня 2025, 07:19
У Полтаві нетверезий таксист ганяв по місту і влетів у житловий будинок
30 липня 2025, 10:22
У Полтаві розслідують смерть дитини в лікарні: хлопчику було 13 років
26 липня 2025, 11:55
Всі новини »
31 липня 2025
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Співвласник "95 кварталу" довгий час настільки тримався в тіні, що його не упізнавали журналісти, але 2025 року він став однією із найцікавіших персон в українському істеблішменті
29 липня 2025
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Міністерство, яке на початку каденції нинішньої влади виглядало як один із наріжних її каменів, поступово зійшло на пси
28 липня 2025
Чого чекати Україні від перших антивладних протестів у часи повномасштабної війни
Сталося те, що рано чи пізно мало статися – такою є загальна думка щодо тих протестів, які були спровоковані "турборежимом" у прийнятті скандального законопроєкту №12414, законопроєкту, який усі, крім...
22 липня 2025
ЄС, бюджет і війна. Чим для України обернеться "ліквідація" НАБУ та САП
Після 22 липня 2025 року про європейську інтеграцію України можна забути
Жахливий злочин у столиці: чоловіка підозрюють у зґвалтуванні двох дівчаток
01 серпня 2025, 13:52
Переможець конкурсу на голову БЕБ Олександр Цивінський погодився пройти поліграф
01 серпня 2025, 13:43
На Харківщині презентували програми підтримки ветеранів
01 серпня 2025, 13:33
Майже 3 тисячі квартир і будинків придбали жителі Харківщини за державною програмою "єВідновлення"
01 серпня 2025, 13:32
Готувала прорив російських ДРГ у напрямку Сум: затримана колишня медсестра
01 серпня 2025, 13:25
Розкіш на мільйони: стиль життя топ-митника, що живе на 90 тисяч гривень
01 серпня 2025, 13:06
Двом військовим рф оголосили підозру у вбивствах і катуванні мирних жителів Бучі
01 серпня 2025, 13:03
Вперше вірогідність 30-денного перемирʼя стала більшою 50%
01 серпня 2025, 12:59
Загинула на місці: на Волині пасажирка Opel випала з авто під час руху
01 серпня 2025, 12:45
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Іменини Коломойського, російський слід, квартира з Зеленським. Хто такий Тимур Міндіч, заради якого знищили незалежність НАБУ та САП
Як влада "добиває" Міністерство культури та стратегічних комунікацій
Всі публікації »
Анастасія Радіна
Остап Дроздов
Остап Дроздов
Всі блоги »