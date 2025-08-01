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До суду передали обвинувальний акт щодо трьох жителів Кременчука, які побили військовослужбовців місцевого РТЦК та СП

Про це повідомили в обласній прокуратурі, передає RegioNews .

За даними слідства, інцидент стався у травні цього року під час перевірки військово-облікових документів одного з містян. Між ним і військовими виник словесний конфлікт, до якого приєдналися ще двоє чоловіків. Вони завдали військовослужбовцям численних ударів, розпилили газовий балончик та пошкодили службовий автомобіль телескопічною палицею.

Обвинуваченим інкримінують хуліганство із застосуванням холодної зброї та незаконне поводження зі зброєю (ч. ч. 2, 4 ст. 296, ч. 2 ст. 263 КК України).

Наразі всі троє перебувають під домашнім арештом.

Нагадаємо, у Хмельницькій області судили чоловіка, який вдарив працівника ТЦК та повалив його на землю. На суді чоловік визнав провину. Йому призначили три роки вʼязниці.