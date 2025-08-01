Заммэра Полтавы поймали на гречкодействии

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Работникам больниц начали раздавать продуктовые наборы в пакетах «Пархоменко за Полтаву»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Полтавщина".

По данным издания, первый заместитель городского головы Валерий Пархоменко находится в отпуске.

"Между традиционными видеосъемками на строительстве школьных укрытий или на толоках во дворах Полтавы, он решил в свободное время поздравлять работников городских больниц с Днем медика, который в Украине отметили 27 июля", - говорится в сообщении.

В качестве подарков он вручает каждому работнику (и техперсоналу) продуктовые наборы, собранные в свертки "Пархоменко за Полтаву".

По информации журналистов, приблизительное количество пакетов – 4 тысячи. В каждом из них манка, гречка, мука, макаронные изделия, масло, ситро.

Производители продукции - ООО "Диканькамлин", ООО "Хуторок" и ЧАО "Фирма "Полтавпиво".

По данным издания, фасовка продуктов в пакеты происходит на складах предпринимателя Владимира Сергиенко.

Как известно, осенью 2024 года Валерий Пархоменко заявил, что будет баллотироваться в должность городского головы Полтавы.

Напомним, в конце июля в Полтавской области задержали руководителя Госпродпотребслужбы, который передавал "наверх" $60 тысяч в месяц. Речь идет о руководителе Лубенского райуправления Госпродпотребслужбы.