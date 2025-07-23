На Миколаївщині п’яний водій Mercedes врізався в Audi: загинула жінка

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Смертельна ДТП трапилася 20 липня у селі Ракове Вознесенського району. Потерпіла померла в лікарні. Фігуранту повідомили про підозру

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 16:45 на трасі Н-24 "Благовіщенське-Миколаїв" зіштовхнулися легковики Mercedes та Audi. Автомобілі рухалися в попутному напрямку.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 35-річна водійка автомобіля Audi зазнала тяжких тілесних ушкоджень і згодом померла в медичному закладі", — йдеться в повідомленні.

За кермом Mercedes перебував 43-річний водій. Він був п’яним. Правоохоронці повідомили затриманому про підозру. Керманичу загрожує до 10 років ув’язнення. Наразі триває слідство.