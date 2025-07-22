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22 липня 2025, 19:13

У Полтаві судили чоловіка, який торгував гуманітарною допомогою

22 липня 2025, 19:13
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У Полтаві отримав вирок чоловік, який продавав автомобілі. Ці машини в Україні ввозили як гуманітарну допомогу

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

У Полтаві засудили чоловіка, який заробляв на продажі гуманітарної допомоги. У січні на автовокзалі він продав за 4,4 тисячі доларів автомобіль, який ввезли в Україну як гуманітарну допомогу. У лютому чоловік за 14,9 тисячі доларів продав ще два автомобілі, які ввозили в Україну через благодійний фонд.

На суді чоловік відмовився давати показання. В останньому слові він заявив, що займається волонтерством. Ті машини продавались за гроші тому, що і купувались за гроші, а не є гуманітарною допомогою. Він заявив, що зароблені 100-200 доларів брав на потреби у своїй волонтерській діяльності.

Чоловіка засудили до 5 років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також на 3 роки заборонили вести діяльність, повʼязану з обігом, використанням та розпорядженням гуманітарною допомогою.

Нагадаємо, раніше на Волині судили чоловіка, який ввозив в Україну автомобілі як гуманітарну допомогу і потім продавав їх. Відомо, що загалом він продав таких машин на близько 1,4 мільйона гривень.

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